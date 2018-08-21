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Аллан: Роналду принесет что-то новое в игру Ювентуса, но он не сможет сам выиграть Серию А

19:56 7 Читати українською
Аллан: Роналду принесет что-то новое в игру Ювентуса, но он не сможет сам выиграть Серию А
Аллан / Фото: ФК Наполи

Полузащитник Наполи Аллан прокомментировал переход Роналду в Ювентус и будущую борьбу с туринцами за Скудетто.

"Приезд Роналду в Италию увеличил количество зрителей и дал еще одну причину для борьбы. Конечно важно, чтобы такие титулованные игроки появлялись в чемпионате Италии и мотивировали других бороться за трофеи.

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Роналду способен помочь Ювентусу, привнести в клуб что-то новое, но один игрок не может выиграть Серию А самостоятельно.

Наполи уверен в себе. Мы будем делать то, что делаем всегда, и попробуем навязать борьбу Ювентусу", – цитирует футболиста портал Lance.

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