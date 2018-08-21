Дебютний матч Роналду в Серії А подивилися 2,3 млн італійських телеглядачів

За грою 1-го туру Серії А між туринським Ювентусом та К'єво в Італії спостерігали 2,3 мільйона людей.

Перший офіційний матч нападника Кріштіану Роналду в складі Ювентуса показав четвертий результат в історії телеканалу Sky Italia за кількістю глядачів, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Частка аудиторії склала 11,9 відсотка. Це 68-відсоткове збільшення телеаудиторії в порівнянні з першим матчем Ювентуса в минулому сезоні. Рік тому матч проти Кальярі дивилися близько 736 тисяч людей.

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Це також є четвертим найвищим показником в історії Sky Italia. Більше телеглядачів біля екранів телевізорів збирали тільки "Дербі д'Італія" (поєдинки між Інтером та Ювентусом. – прим. Футбол 24) в 2013 та 2016 роках і матч Рома – Ювентус у серпні 2015 року.