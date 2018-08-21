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Дебютний матч Роналду в Серії А подивилися 2,3 млн італійських телеглядачів

15:39 496 Читать на русском
Дебютний матч Роналду в Серії А подивилися 2,3 млн італійських телеглядачів
Кріштіану Роналду / фото: ФК Ювентус

За грою 1-го туру Серії А між туринським Ювентусом та К'єво в Італії спостерігали 2,3 мільйона людей.

Перший офіційний матч нападника Кріштіану Роналду в складі Ювентуса показав четвертий результат в історії телеканалу Sky Italia за кількістю глядачів, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Частка аудиторії склала 11,9 відсотка. Це 68-відсоткове збільшення телеаудиторії в порівнянні з першим матчем Ювентуса в минулому сезоні. Рік тому матч проти Кальярі дивилися близько 736 тисяч людей.

Жертва дебюту Роналду – 39-річний вихованець Ювентуса у жахливому стані після зустрічі з КР7, а той знову показав клас

Це також є четвертим найвищим показником в історії Sky Italia. Більше телеглядачів біля екранів телевізорів збирали тільки "Дербі д'Італія" (поєдинки між Інтером та Ювентусом. – прим. Футбол 24) в 2013 та 2016 роках і матч Рома – Ювентус у серпні 2015 року.

Італія1 турМарк Антоніо Бентегоді (Верона)

К'єво - Ювентус: Субота 18 серпня 2018

К'єво
Матч завершено
2 : 3
Ювентус
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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія Ювентус Ювентус К'єво - Ювентус
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