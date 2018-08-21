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Аллан: Роналду принесе щось нове в гру Ювентуса, але він не зможе сам виграти Серію А

19:56 138 Читать на русском
Аллан: Роналду принесе щось нове в гру Ювентуса, але він не зможе сам виграти Серію А
Аллан / Фото: ФК Наполі

Півзахисник Наполі Аллан прокоментував перехід Роналду в Ювентус та майбутню боротьбу з туринцями за Скудетто.

"Приїзд Роналду в Італію збільшив кількість глядачів і дав ще одну причину для боротьби. Звичайно важливо, щоб такі титуловані гравці з'являлися в чемпіонаті Італії і мотивували інших боротися за трофеї.

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Роналду здатний допомогти Ювентусу, привнести в клуб щось нове, але один гравець не може виграти Серію А самотужки.

Наполі впевнений в собі. Ми будемо робити те, що робимо завжди, і спробуємо нав'язати боротьбу Ювентусу", – цитує футболіста портал Lance.

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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Маркес Аллан Маркес Аллан Наполі Наполі
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