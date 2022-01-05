Реал встречается с Алькояно в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Андрей Лунин выходит с первых минут.

Мадридцы обнародовали стартовый состав: Лунин – Начо, Милитао, Алаба, Марсело – Камавинга, Каземиро, Вальверде – Родриго, Мариано, Азар.

Смотреть матч можно на MEGOGO по этой ссылке. Старт поединка – в 22:30 по киевскому времени.

Украинский голкипер впервые в сезоне сыграет за Реал, поскольку в Примере и Лиге чемпионов выходил исключительно Куртуа. Карло Анчелотти выпустил мощный состав, как и обещал.

В прошлом сезоне мадридцы также встречались в Кубке Испании с Алькояно и сенсационно вылетели от слабой команды. Тот матч стал первым для Лунина за Реал и до сегодня был последним.

Запас Реала: Фуидиас, Диего, Вальехо, Кроос, Ассенсио, Васкес, Себальос, Иско, Рафа, Петер.

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