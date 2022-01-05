Реал зустрічається з Алькояно в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Андрій Лунін виходить з перших хвилин.

Мадридці оприлюднили стартовий склад: Лунін – Начо, Мілітао, Алаба, Марсело – Камавінга, Каземіро, Вальверде – Родріго, Маріано, Азар.

Дивитися матч можна на MEGOGO за цим посиланням. Старт поєдинку – о 22:30 за київським часом.

Український голкіпер вперше в сезоні зіграє за Реал, оскільки в Прімері та в Лізі чемпіонів виходив виключно Куртуа. Карло Анчелотті випустив потужний склад, як і обіцяв.

Минулого сезону мадридці також зустрічалися в Кубку Іспанії з Алькояно і сенсаційно вилетіли від слабкої команди. Той матч став першим для Луніна за Реал і досі сьогодні був останнім.

Запас Реала: Фуїдіас, Дієго, Вальєхо, Кроос, Асенсіо, Васкес? Себальйос, Іско, Рафа, Петер.

Лунін провалив дебютний матч за Реал – ганебний виліт "бланкос" з Кубка Іспанії може стати катастрофою для українця