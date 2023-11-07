Четверо игроков "Кадры" были исключены из состава за 5 дней до старта турнира в Индонезии, информирует пресс-служба Польского футбольного союза. Это Оскар Томчик, Филип Вольски (оба – Лех), Ян Лабендзки (ЛКС Лодзь) и Филип Рузга (Краковия).

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Издание Meczyki раскрывает подробности скандала. В воскресенье (5 ноября) Польша U-17 проводила спарринг со США на острове Бали. Команда осталась ночевать здесь, и тренер Марцин Влодарски тщательно проверил все комнаты перед отбоем. Впрочем, четверо подопечных решили насладиться ночной жизнью курортного острова. Всех обнаружили в местном баре в состоянии явного алкогольного опьянения, а Томчик даже умудрился получить травму головы.

На следующий день Польский футбольный союз сразу сделал заявление об исключении нарушителей, которые возвращаются домой. В распоряжении Влодарски на турнир остаются только 14 полевых игроков, хотя поляки пытаются договориться с ФИФА о довызове других исполнителей. Уже 11 ноября "Кадра" должна играть с Японией, также в группе Аргентина и Сенегал.

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