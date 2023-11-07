Четверо гравців "Кадри" були виключені зі складу за 5 днів до старту турніру в Індонезії, інформує прес-служба Польського футбольного союзу. Це Оскар Томчик, Філіп Вольскі (обидва – Лех), Ян Лабендзкі (ЛКС Лодзь) та Філіп Рузга (Краковія).

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Видання Meczyki розкриває подробиці скандалу. У неділю (5 листопада) Польща U-17 проводила спаринг зі США на острові Балі. Команда залишилася ночувати тут, і тренер Марцін Влодарскі ретельно перевірив усі кімнати перед відбоєм. Втім, четверо підопічних вирішили насолодитися нічним життям курортного острова. Усіх знайшли у місцевому барі в стані явного алкогольного сп'яніння, а Томчик навіть примудрився отримати травму голови.

Наступного дня Польський футбольний союз відразу зробив заяву про виключення порушників, які повертаються додому. У розпоряджені Влодарскі на турнір залишаються лише 14 польових гравців, хоча поляки намагаються домовитися з ФІФА про довиклик інших виконавців. Вже 11 листопада "Кадра" повинна грати з Японією, також у групі є Аргентина та Сенегал.

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