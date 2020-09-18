"Это было самое сложное решение в моей карьере. Я решил завершить эту главу в этом замечательном клубе. В Баварии я прогрессировал в течение последних семи лет. Были и победы, и радостные моменты, и тяжелые времена.

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Я и моя семья прожили фантастические моменты в Мюнхене и на нашей любимой Альянц-Арене. В клубной семье ко мне очень хорошо относились, я чувствовал любовь каждую секунду.

Мое решение – чисто спортивное. Мне нужны новые вызовы, чтобы продолжать развиваться, как это было в Баварии. Бавария навсегда останется для меня родным местом. Бесконечно благодарен тебе, Бавария!" – написал Алькантара Twitter.

По информации СМИ, следующей командой 29-летнего испанца станет Ливерпуль.

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