"Мы все хотим, чтобы он остался, потому что он отличный парень и игрок. Агент Алабы – жадная пиранья. У Дэвида прекрасный отец, с которым мы всегда приятно общаемся, но он попал под влияние этого агента.

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На самом деле вся проблема в деньгах. Он уже играет в лучшем клубе мира, куда ему еще идти? Я думаю, он не должен позволять влиять на себя извне. Лишние один, два миллиона не сделают его счастливым, но нарушат структуру зарплат в Баварии. Роберт Левандовски и Мануэль Нойер – мера всех вещей. Никто с ними не сравнится", – подчеркнул Хьонесс в комментарии Kicker.

Отмечается, что Алаба хочет получить от Баварии контракт на 5 лет с зарплатой 25 млн евро за сезон, а представитель австрийца Пини Захави рассчитывает на гонорар с восьмизначный суммой.

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