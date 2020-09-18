"Це було найскладніше рішення в моїй кар'єрі. Я вирішив завершити цю главу в цьому чудовому клубі. У Баварії я прогресував протягом останніх семи років. Були і перемоги, і радісні моменти, і важкі часи.

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Я і моя сім'я прожили фантастичні моменти в Мюнхені і на нашій улюбленій Альянц-Арені. У клубній сім'ї до мене дуже добре ставилися, я відчував любов кожну секунду.

Моє рішення – чисто спортивне. Мені потрібні нові виклики, щоб продовжувати розвиватися, як це було в Баварії. Баварія назавжди залишиться для мене рідним місцем. Безмежно вдячний тобі, Баваріє!" – написав Алькантара Twitter.

За інформацією ЗМІ, наступною командою 29-річного іспанця стане Ліверпуль.

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