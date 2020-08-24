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Алькантара определился со своим будущим – финал Лиги чемпионов расставил все точки над "і"

10:16 - Читати українською
Алькантара определился со своим будущим – финал Лиги чемпионов расставил все точки над "і"
Тьягу Алькантара / Фото из открытых источников

Испанский хавбек принял окончательное решение о дальнейшей карьере в мюнхенском клубе.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

Полузащитник Тьяго Алькантара продолжит свои выступления в мюнхенской Баварии. Об этом после финала Лиги чемпионов сообщил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик в комментарии официальному сайту УЕФА.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Напомним, накануне немцы в финале еврокубка обыграли ПСЖ (1:0) и завоевали третий трофей в сезоне. На вопрос о том, был ли это последний матч в составе Баварии для Алькантары, Флик ответил отрицательно: "Нет, он сказал мне, что остается".

К слову, контракт Алькантары с Баварией действует до лета 2021 года. Ранее мюнхенцы пытались продлить соглашение с 29-летним хавбеком, однако не смогли договориться. А недавно в СМИ появилась информация о якобы согласованном 4-летнем контракте полузащитника с Ливерпулем.

В сезоне-2019/20 Тьяго провел за Баварию 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного героя

blog_ava
ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча
00:55
14653
Теги
Бавария Бавария ПСЖ - Бавария Германия Тьяго Тьяго Алькантара Ливерпуль Ливерпуль Ханс-Дитер Ханс-Дитер Флик
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