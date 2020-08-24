Алькантара определился со своим будущим – финал Лиги чемпионов расставил все точки над "і"

Полузащитник Тьяго Алькантара продолжит свои выступления в мюнхенской Баварии. Об этом после финала Лиги чемпионов сообщил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик в комментарии официальному сайту УЕФА.

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Напомним, накануне немцы в финале еврокубка обыграли ПСЖ (1:0) и завоевали третий трофей в сезоне. На вопрос о том, был ли это последний матч в составе Баварии для Алькантары, Флик ответил отрицательно: "Нет, он сказал мне, что остается".

К слову, контракт Алькантары с Баварией действует до лета 2021 года. Ранее мюнхенцы пытались продлить соглашение с 29-летним хавбеком, однако не смогли договориться. А недавно в СМИ появилась информация о якобы согласованном 4-летнем контракте полузащитника с Ливерпулем.

В сезоне-2019/20 Тьяго провел за Баварию 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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