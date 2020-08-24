Алькантара визначився зі своїм майбутнім – фінал Ліги чемпіонів розставив всі крапки над "і"

Півзахисник Тьягу Алькантара продовжить свої виступи у мюнхенській Баварії. Про це після фіналу Ліги чемпіонів повідомив головний тренер команди Ганс-Дітер Флік у коментарі офіційному сайту УЄФА.

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Нагадаємо, напередодні німці у фіналі єврокубку обіграли ПСЖ (1:0) і завоювали третій трофей в сезоні. На питання про те, чи був це останній матч у складі Баварії для Алькантари, Флік відповів негативно: "Ні, він сказав мені, що залишається".

До слова, контракт Алькантари з Баварією чинний до літа 2021 року. Раніше мюнхенці намагалися продовжити угоду з 29-річним хавбеком, однак не змогли домовитися. А нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про буцімто узгоджений 4-річний контракт півзахисника з Ліверпулем.

У сезоні-2019/20 Тьягу провів за Баварію 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

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