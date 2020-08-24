toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - РУХ

Алькантара визначився зі своїм майбутнім – фінал Ліги чемпіонів розставив всі крапки над "і"

10:16 - Читать на русском
Алькантара визначився зі своїм майбутнім – фінал Ліги чемпіонів розставив всі крапки над "і"
Тьягу Алькантара / Фото з відкритих джерел

Іспанський хавбек прийняв остаточне рішення щодо подальшої кар'єри у мюнхенському клубі.

 
Кінгслі Коман 59’
59’ Кінгслі Коман

Півзахисник Тьягу Алькантара продовжить свої виступи у мюнхенській Баварії. Про це після фіналу Ліги чемпіонів повідомив головний тренер команди Ганс-Дітер Флік у коментарі офіційному сайту УЄФА.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, напередодні німці у фіналі єврокубку обіграли ПСЖ (1:0) і завоювали третій трофей в сезоні. На питання про те, чи був це останній матч у складі Баварії для Алькантари, Флік відповів негативно: "Ні, він сказав мені, що залишається".

До слова, контракт Алькантари з Баварією чинний до літа 2021 року. Раніше мюнхенці намагалися продовжити угоду з 29-річним хавбеком, однак не змогли домовитися. А нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про буцімто узгоджений 4-річний контракт півзахисника з Ліверпулем.

У сезоні-2019/20 Тьягу провів за Баварію 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

ПСЖ – Баварія: потужний Мюнхен взяв Лігу чемпіонів, драматичне вбивство мрії шейхів і мажорна нота від непомітного героя

blog_ava
ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу
00:55
14858
Теги
Баварія Баварія ПСЖ - Баварія Німеччина Тьягу Тьягу Алькантара Ліверпуль Ліверпуль Ганс-Дітер Ганс-Дітер Флік
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
8
год
:
6
хв
Тракай
19:00
Деррі Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?