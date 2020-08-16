Ливерпуль согласовал контракт с Алькантарой – звезда Баварии уже попрощался с партнерами

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара находится в шаге от перехода в Ливерпуль.

Тьягу Алькантара договорился с Ливерпулем о подписании контракта на 4 года, сообщает журналист RMCsport Мохамед Бухафси в Twitter.

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29-летний испанец уже сообщил своим партнерам в Баварии о переезде на Туманный Альбион, где уже даже подобрал себе жилье. Мерсисайдцам осталось согласовать последние детали с мюнхенцами для завершения трансфера. Портал transfermarkt оценивает игрока в 48 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Алькантара провел 24 матча, в которых отметился тремя голами.

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