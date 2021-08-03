Альянс должен представить нового президента клуба футболистам уже 10 августа, сообщает meta-ratings.

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Пока неизвестно, кто сменит Сергея Демченко на посту президента, однако отмечается, что этот человек сейчас находится за границей и не сможет присутствовать на ближайшем матче Альянса против Волыни, который состоится 8 августа.

Напомним, после матча 1-го тура Первой лиги между Металлистом и Альянсом разразился скандал – президент клуба из Липовой Долины заявил, что снимает его с розыгрыша Первой лиги и ликвидирует все футбольные проекты.

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