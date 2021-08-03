Першоліговий Альянс проведе зміни в керівництві після гучного скандалу на старті сезону.

Альянс має представити нового президента клубу футболістам вже 10 серпня, повідомляє meta-ratings.

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Наразі невідомо, хто змінить Сергія Демченка на посаді президента, однак зазначається, що ця особа наразі перебуває закордоном та не зможе бути присутнім на найближчому матчі Альянса проти Волині, який відбудеться 8 серпня.

Нагадаємо, після матчу 1-го туру Першої ліги між Металістом та Альянсом вибухнув скандал – президент клубу з Липової Долини заявив, що знімає його з розіграшу Першої ліги і ліквідує всі футбольні проекти.

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