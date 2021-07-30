Скандал вокруг снятия команды из Липовой Долины с розыгрыша Первой лиги понемногу утихает.

В четверга, 29 июля, Альянс возобновил работу на футбольном поле. Подопечные Юрия Ярошенко провели вечернюю тренировку, вернувшись к недельному циклу занятий.

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Командное фото со словами "Наша история продолжается" было опубликовано на клубной странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, стало известно, что ПФЛ согласовала перенос матча с Оболонью, который должен был состояться 1 августа в Киеве. До пятого августа клубы должны определиться с новой датой, а если договориться не удастся, то дату матча назначит ПФЛ.

Напомним, ранее президент Альянса Сергей Демченко сообщил, что клуб продолжит выступления в Первой лиге, но уже с новыми инвесторами.

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