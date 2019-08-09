Алиссон травмировался в матче против Норвича – Адриан дебютировал за Ливерпуль

Голкипер Ливерпуля Алиссон не доиграл первый тайм матча против Норвича до конца.

Бразильский голкипер поскользнулся, выбивая мяч. На поле появился медицинский персонал, но футболист не смог продолжить встречу.

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На 39-й минуте Алиссона заменил Адриан, который присоединился к Ливерпуля в начале августа.

По словам аналитика АПЛ по травмам Бена Диннера, Алиссон повредил правую голень.

Отметим, что к перерыву Ливерпуль громит Норвич 4:0. Кроме автогола Хенли, забитыми мячами отметились Салах, ван Дейк и Ориджи.

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