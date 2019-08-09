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Алиссон травмировался в матче против Норвича – Адриан дебютировал за Ливерпуль

23:16 20 Читати українською
Алиссон травмировался в матче против Норвича – Адриан дебютировал за Ливерпуль
Алиссон / твиттер ФК Ливерпуль

Голкипер Ливерпуля Алиссон не доиграл первый тайм матча против Норвича до конца.

7’ Грэнт Хэнли
19’ Мохамед Салах
28’ Вирджил ван Дейк
43’ Дивок Ориджи
 
Теему Пуккі 64’
7’ Грэнт Хэнли
19’ Мохамед Салах
28’ Вирджил ван Дейк
43’ Дивок Ориджи
64’ Теему Пуккі

Бразильский голкипер поскользнулся, выбивая мяч. На поле появился медицинский персонал, но футболист не смог продолжить встречу.

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На 39-й минуте Алиссона заменил Адриан, который присоединился к Ливерпуля в начале августа.

По словам аналитика АПЛ по травмам Бена Диннера, Алиссон повредил правую голень.

Отметим, что к перерыву Ливерпуль громит Норвич 4:0. Кроме автогола Хенли, забитыми мячами отметились Салах, ван Дейк и Ориджи.

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Теги
Англия Адриан Адриан Ливерпуль Ливерпуль Алиссон Алиссон Ливерпуль - Норвич
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