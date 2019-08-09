toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аліссон травмувався у матчі проти Норвіча – Адріан дебютував за Ліверпуль

23:14 150 Читать на русском
Аліссон травмувався у матчі проти Норвіча – Адріан дебютував за Ліверпуль
Аліссон / твіттер ФК Ліверпуль

Голкіпер Ліверпуля Аліссон не дограв перший тайм матчу проти Норвіча до кінця.

7’ Грант Хенлі
19’ Мохамед Салах
28’ Вірджил ван Дейк
43’ Дівок Оріджі
 
Теему Пуккі 64’
7’ Грант Хенлі
19’ Мохамед Салах
28’ Вірджил ван Дейк
43’ Дівок Оріджі
64’ Теему Пуккі

Бразильський голкіпер послизнувся, вибиваючи м'яч. На полі з'явився медичний персонал, але футболіст не зміг продовжити зустріч.

Ліверпуль курйозним чином відкрив рахунок у матчі з Норвічем – АПЛ вдруге в історії починається з автоголу

На 39-й хвилині Аліссона замінив Адріан, який приєднався до Ліверпуля на початку серпня.

За словами аналітика АПЛ по травмах Бена Діннера, Аліссон пошкодив праву гомілку.

Зазначимо, що після перерви Ліверпуль громить Норвіч 4:0. Окрім автоголу Хенлі, забитими м'ячами відзначились Салах, ван Дейк та Оріджі.

Двобій Ярмоленка та Зінченка, класика на Олд Траффорд і великі розбірки в малому князівстві: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Маріуполь – АЗ, Ліга Європи: винахід українців, ідеально можливий результат, 36-річний супергерой і подив нідерландців
01:40
12231
Теги
Англія Адріан Адріан Ліверпуль Ліверпуль Аліссон Аліссон Ліверпуль - Норвіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар віддав Кайоде в оренду
    Туреччина — 22:47661 Шахтар віддав Кайоде в оренду
14
год
:
55
хв
Вест Хем
14:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук