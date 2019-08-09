Аліссон травмувався у матчі проти Норвіча – Адріан дебютував за Ліверпуль

Голкіпер Ліверпуля Аліссон не дограв перший тайм матчу проти Норвіча до кінця.

Бразильський голкіпер послизнувся, вибиваючи м'яч. На полі з'явився медичний персонал, але футболіст не зміг продовжити зустріч.

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На 39-й хвилині Аліссона замінив Адріан, який приєднався до Ліверпуля на початку серпня.

За словами аналітика АПЛ по травмах Бена Діннера, Аліссон пошкодив праву гомілку.

Зазначимо, що після перерви Ліверпуль громить Норвіч 4:0. Окрім автоголу Хенлі, забитими м'ячами відзначились Салах, ван Дейк та Оріджі.

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