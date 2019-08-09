Ливерпуль курьезным образом открыл счет в матче с Норвичем – АПЛ второй раз в истории начинается с автогола

В матче-открытии АПЛ Ливерпуль открыл счет уже на 7-й минуте игры.
Ливерпуль открыл счет уже на 7-ой минуте, Хенли переправил мяч в собственные ворота после передачи Ориджи.
Интересно, что это лишь второй случай в истории, когда АПЛ начиналась с автогола, сообщает Opta.
Отметим, что Ливерпуль уже до перерыва оформил разгромный счет. Кроме автогола Хенли, забитыми мячами отметились Салах, ван Дейк и Ориджи.
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