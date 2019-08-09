Ливерпуль курьезным образом открыл счет в матче с Норвичем – АПЛ второй раз в истории начинается с автогола

В матче-открытии АПЛ Ливерпуль открыл счет уже на 7-й минуте игры.

Ливерпуль открыл счет уже на 7-ой минуте, Хенли переправил мяч в собственные ворота после передачи Ориджи.

Grant Hanley scores crazy own goal Liverpool vs Norwich 1-0 #Liverpoolfc pic.twitter.com/d57g2M4NVO — DONSPORTS (@donsports3) August 9, 2019

Интересно, что это лишь второй случай в истории, когда АПЛ начиналась с автогола, сообщает Opta.

2 - For only the second time in Premier League history, the first goal of the season has been an own-goal - the other was in 2015-16 (Kyle Walker, for Spurs v Man Utd). Oops. pic.twitter.com/lQ8FIyXIKQ — OptaJoe (@OptaJoe) August 9, 2019

Отметим, что Ливерпуль уже до перерыва оформил разгромный счет. Кроме автогола Хенли, забитыми мячами отметились Салах, ван Дейк и Ориджи.

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