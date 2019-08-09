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Ливерпуль курьезным образом открыл счет в матче с Норвичем – АПЛ второй раз в истории начинается с автогола

23:03 63 Читати українською
Ливерпуль курьезным образом открыл счет в матче с Норвичем – АПЛ второй раз в истории начинается с автогола
Салах и ван Дейк / твиттер ФК Ливерпуль

В матче-открытии АПЛ Ливерпуль открыл счет уже на 7-й минуте игры.

7’ Грэнт Хэнли
19’ Мохамед Салах
28’ Вирджил ван Дейк
43’ Дивок Ориджи
 
Теему Пуккі 64’
7’ Грэнт Хэнли
19’ Мохамед Салах
28’ Вирджил ван Дейк
43’ Дивок Ориджи
64’ Теему Пуккі

Ливерпуль открыл счет уже на 7-ой минуте, Хенли переправил мяч в собственные ворота после передачи Ориджи.

Интересно, что это лишь второй случай в истории, когда АПЛ начиналась с автогола, сообщает Opta.

Отметим, что Ливерпуль уже до перерыва оформил разгромный счет. Кроме автогола Хенли, забитыми мячами отметились Салах, ван Дейк и Ориджи.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Норвич футбольные курьёзы Мохамед Салах Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Дивок Ориджи Дивок Ориджи
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