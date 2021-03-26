Алиссон сменил имидж – голкипер Ливерпуля поделился семейными фото
23:55 - Читати українською
Бразильский вратарь Алиссон наслаждается времяпровождением со своей семьей.
Вратарь Ливерпуля Алиссон опубликовал в Instagram несколько милых фото со своими детьми.
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Стоит отметить, что 28-летний бразилец решил сбрить бороду, но зато оставил себе стильные усы. Уже 3 апреля голкипер сможет проверить фартовость своего нового имиджа в поединке 30-го тура АПЛ против Арсенала.
В нынешнем сезоне АПЛ Алиссон провел 24 матча, в которых пропустил 26 мячей.
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