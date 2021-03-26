Аліссон брутально змінив імідж – голкіпер Ліверпуля поділився сімейними фото
26 березня 23:50 - Читать на русском
Бразильський воротар Аліссон насолоджується проведенням часу зі своєю сім'єю.
Воротар Ліверпуля Аліссон опублікував в Instagram кілька милих фото зі своїми дітьми.
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Варто відзначити, що 28-річний бразилець вирішив збрити бороду, але натомість залишив собі стильні вуса. Вже 3 квітня голкіпер зможе перевірити фартовість свого нового іміджу у поєдинку 30-го туру АПЛ проти Арсенала.
У нинішньому сезоні АПЛ Аліссон провів 24 матчі, в яких пропустив 26 м'ячів.
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