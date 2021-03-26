Бразильський воротар Аліссон насолоджується проведенням часу зі своєю сім'єю.

Воротар Ліверпуля Аліссон опублікував в Instagram кілька милих фото зі своїми дітьми.

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Варто відзначити, що 28-річний бразилець вирішив збрити бороду, але натомість залишив собі стильні вуса. Вже 3 квітня голкіпер зможе перевірити фартовість свого нового іміджу у поєдинку 30-го туру АПЛ проти Арсенала.

У нинішньому сезоні АПЛ Аліссон провів 24 матчі, в яких пропустив 26 м'ячів.

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