Хосе Агостиньо Бекер – отец вратаря Ливерпуля, а также кипера Флуминенсе Муриэля – был найден мертвым в бразильском озере вечером 24 февраля. Ему было 57 лет, сообщает Globo Esporte.

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Мужчина купался в озере на юге Бразилии, в 300 километрах от Порту-Алегри – крупнейшего города региона. Он исчез около 17:00 по местному времени после того, как нырнул с дамбы. Тело Хосе Бекера, который в свое время был вратарем ряда любительских команд, нашли его друг и работник семейной виллы футболиста около полуночи. Озеро, в котором утонул Хосе Бекер, расположенное вблизи загородного жилья Алиссона.

Напомним, Алиссон выступает за Ливерпуль с 2018 года. Перед тем защищал цвета Ромы и бразильского Интернасьоналя. Последний в своих соцсетях уже выразил соболезнования своим бывшим игрокам в связи с невосполнимой утратой.

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