Алиссон считает, что командный дух – главная сила Ливерпуля в борьбе за титул

Вратарь Ливерпуля Алиссон подчеркнул, что должно стать главным аргументом мерсисайдцев в борьбе за титул АПЛ.

"Я восхищаюсь силой, которую мы имеем как команда, и качеством каждого из наших игроков, но самое главное для меня – командный дух.

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Когда я пришел сюда, я почувствовал, что для меня важны все, а не только бразильцы. Фирмино уже был здесь, а Фабинью прибыл приблизительно в то же время, что и я.

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Здесь я чувствую себя как дома, где находится сердце и семья. Моя семья здесь, моя дочь и моя жена живут здесь, а родители приезжают, когда могут", – сказал Алиссон в комментарии Sky Sports.