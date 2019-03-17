Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма и возглавил турнирную таблицу

В матче 31-го тура АПЛ Ливерпуль сумел одолеть Фулхэм и продолжает гонку за чемпионство с Манчестер Сити.

Чемпионат Англии 2018/19, 31 тур

Фулхэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Бабель, 74 – Мане, 26, Милнер, 81, (пен)

Ливерпуль приехал в гости к одному из аутсайдеров чемпионата Фулхэма. "Красным" нельзя терять очки, чтобы оставаться в гонке за титулом и мерсисайдцы сразу начали активно атаковать ворота Рико. Голкипер спас в нескольких эпизодах, однако на 26 минуте Мане с передачи Фирмино открыл счет в матче. Во втором тайме Ливерпуль продолжал владеть инициативой, однако постепенно "котеджеры" начали выравнивать игру и сумели сравнять счет, гол на счету экс-игрока Ливерпуля Бабеля. Но "красные" смогли вырвать победу, Милнер реализовал пенальти и принес победу своей команде.



Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 76 очков и временно поднялся на первую строчку, Фулхэм с 17 пунктами остался на предпоследней позиции.