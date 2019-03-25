Аліссон вважає, що командний дух – головна сила Ліверпуля в боротьбі за титул

Воротар Ліверпуля Аліссон підкреслив, що має стати головним аргументом мерсисайдців в боротьбі за титул АПЛ.

"Я захоплююсь силою, яку ми маємо як команда, і якістю, кожного з наших гравців, але найголовніше для мене – командний дух.

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Коли я прийшов сюди, я відчув, що для мене важливі всі, а не тільки бразильці. Очевидно, що Роберто Фірміно вже був тут, а потім Фабінью прибув більш-менш в той же час, як і я.

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Тут я почуваю себе як вдома, де знаходиться серце і де родина. Моя сім'я тут, моя дочка і моя дружина живуть тут, а мої батьки приїздять, коли мають змогу", – сказав Аліссон в коментарі Sky Sports.