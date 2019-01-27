Алиссон: Манчестер Сити остается фаворитом в борьбе за чемпионство в АПЛ

Голкипер Ливерпуля Алиссон рассказал о ходе борьбы за чемпионство в АПЛ.

"У Ливерпуля есть нужные качества, чтобы бороться за самые высокие места. Однозначно. Но впереди у нас еще долгий путь. Нам нужны уверенность и понимание, куда мы идем.

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Манчестер Сити доказал свой уровень и силу, уверенно выиграв чемпионат с комфортным преимуществом в прошлом сезоне. В этом сезоне они уже успели усилиться, поэтому стали еще лучше.

В гонке за чемпионство в АПЛ они остаются фаворитами. Но у Ливерпуля тоже есть амбиции. Я верю в нашу команду и надеюсь, что нам хватит сил пройти этот путь до конца. Но мы должны двигаться шаг за шагом", – цитирует Алиссон Goal.com.

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После 23 туров Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на 4 очка.