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Алиссон признался, кого считает одним из лучших футболистов миру

20:20 108 Читати українською
Алиссон признался, кого считает одним из лучших футболистов миру
Алиссон и Лионель Месси / Фото из открытых источников

Голкипер сборной Бразилии и английского Ливерпуля поделился впечатлениями от игры нападающего сборной Аргентины и испанской Барселоны Лионеля Месси.

"Каково это играть против Месси? Он – один из лучших футболистов в истории футбола. Тем не менее, я не думаю только о противостоянии с ним. Сборная Аргентины, как и Барселона – это две очень хороших команды, в составе которых есть первоклассные исполнители.

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В последних трех матчах мне удалось обыграть Месси. Однако это благодаря командам, за которые я выступал – Роме, Ливерпулю и сборной Бразилии", – приводит слова Алиссона Mundo Deportivo.

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К слову, в текущем сезоне Алиссон провел лишь один матч в рамках АПЛ. Бразилец получил травму в матче первого тура АПЛ против Норвича, из-за которой пропустил уже два месяца. Сейчас основным вратарем Ливерпуля является Адриан.

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