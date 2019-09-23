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Алиссон – лучший голкипер 2019 года по версии ФИФА

23 сентября 22:46 53 Читати українською
Алиссон – лучший голкипер 2019 года по версии ФИФА
Алиссон / Reuters

Представитель Ливерпуля и сборной Бразилии Алиссон получил награду лучшего голкипера на церемонии FIFA The Best-2019.

Алиссон опередил своего соотечественника Эдерсона из Манчестер Сити и вратаря Барселоны Марка-Андре тер Штегена.

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Напомним, бразильский вратарь Ливерпуля помог мерсисайдцам одержать победу в Лиге чемпионов 2018/19, а летом вместе с родной сборной победил на Копа Америка. Текущий сезон начался для Алиссона не слишком удачно – травма в первом туре АПЛ против Норвича, которая выбила его на несколько месяцев.

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К слову, ранее лучшим тренером года ФИФА стал наставник Алиссона в Ливерпуле – Юрген Клопп.

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23 сентября
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Мир Ливерпуль Ливерпуль ФИФА Алиссон Алиссон Бразилия Бразилия
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