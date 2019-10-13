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Аліссон зізнався, кого вважає одним з найкращих футболістів світу

20:15 697 Читать на русском
Аліссон зізнався, кого вважає одним з найкращих футболістів світу
Аліссон та Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Голкіпер збірної Бразилії та англійського Ліверпуля поділився враженнями від гри нападника збірної Аргентини та іспанської Барселони Ліонеля Мессі.

"Як це грати проти Мессі? Він – один з найкращих футболістів в історії футболу. Тим не менше, я не думаю лише про протистояння з ним. Збірна Аргентини, як і Барселона – це дві дуже хороших команди, у складі яких є першокласні виконавці.

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В останніх трьох матчах мені вдалося обіграти Мессі. Однак це завдяки командам, за які я виступав – Ромі, Ліверпулю і збірній Бразилії", – наводить слова Аліссона Mundo Deportivo.

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До слова, у поточному сезоні Аліссон провів лише один матч в рамках АПЛ. Бразилець зазнав травми у матчі першого туру АПЛ проти Норвіча, через яку пропустив вже два місяці. Наразі основним воротарем Ліверпуля є Адріан.

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