Клопп анонсировал возвращение Алиссона в матче с Манчестер Юнайтед

Основной голкипер английского Ливерпуля Алиссон вернется на поле не раньше, чем после паузы на матчи национальных сборных. Процесс восстановления вратаря прокомментировал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

"Одно дело – это мнение Алиссона, другое – мнение медицинского штаба. Они осторожны в оценке. Поэтому посмотрим дальше.

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Алиссон выглядит очень хорошо, но поскольку это была серьезная травма, то мы не хотим рисковать. С командой он до сих пор не тренировался, и мы должны посмотреть, как пойдут дела в субботу к матчу с Лестером. К поединку с МЮ он, очевидно, будет готов на все 100. Посмотрим", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, что Алиссон получил тяжелую травму еще в матче 1-го тура АПЛ против Норвича (4:1). С тех пор роль основного голкипера "красных" исполняет испанец Адриан.

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