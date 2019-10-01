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Клопп анонсировал возвращение Алиссона в матче с Манчестер Юнайтед

18:19 46 Читати українською
Клопп анонсировал возвращение Алиссона в матче с Манчестер Юнайтед
Алиссон / Reuters

Основной голкипер английского Ливерпуля Алиссон вернется на поле не раньше, чем после паузы на матчи национальных сборных. Процесс восстановления вратаря прокомментировал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

 

"Одно дело – это мнение Алиссона, другое – мнение медицинского штаба. Они осторожны в оценке. Поэтому посмотрим дальше.

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Алиссон выглядит очень хорошо, но поскольку это была серьезная травма, то мы не хотим рисковать. С командой он до сих пор не тренировался, и мы должны посмотреть, как пойдут дела в субботу к матчу с Лестером. К поединку с МЮ он, очевидно, будет готов на все 100. Посмотрим", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, что Алиссон получил тяжелую травму еще в матче 1-го тура АПЛ против Норвича (4:1). С тех пор роль основного голкипера "красных" исполняет испанец Адриан.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Алиссон Алиссон Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
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