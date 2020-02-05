Алиев закончит тренерские курсы через 20 лет, – бывший легионер Динамо не уверен в перспективах товарища

Македонец Горан Попов оценил тренерский потенциал Александра Алиева, с которым он играл в киевском Динамо.

"Алиев сейчас тренер по чему, какой курс он заканчивает? Есть категории A, B, Pro, Euro Pro. Лицензия В позволяет тренировать маленьких детей, с лицензией А можно стать первым тренером в Украине, а с Pro – везде.

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Но пусть он учится. Я думаю, что он закончит это все через 20 лет. Алиев, брат, ты хороший чувак. Просто немного... Он будет ссориться со мной, а потом скажет: "Темчик Милевский, дай мне номер Горана, чтобы я ему позвонил". Он такой – хочет быть серьезным немного", – пошутил Попов в эфире YouTube-канала Миля.

К слову, Алиев уже имел незначительный опыт работы главным тренером – с марта по июнь 2018 он возглавлял любительский ФК Хмельницкий.

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