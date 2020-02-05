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"О, наш человек едет в команду", – Милевский вспомнил алкогольные приключения легионера, с которым он играл в Динамо

06:30 272 Читати українською
"О, наш человек едет в команду", – Милевский вспомнил алкогольные приключения легионера, с которым он играл в Динамо
Милевский и Алиев в Динамо / Фото из открытых источников

Нападающий брестского Динамо Артем Милевский поделился интересной историей, которая случилась с македонцем Гораном Поповым перед трансфером в киевское Динамо.

"Сидим мы как-то на сборах в Австрии: я, Алиев, Шева и Гусев. Нам приносили на листочках новости, мы с Гусевым читаем. Пишут, что в Динамо может перейти македонский защитник Горан Попов.

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На следующий день выходит статья о Попове. Они победили Аякс в Амстердаме. Поп, наверное, был чуть рад этому, выпил немного пива, его там полиция догоняла. Мы такие сидим с Алиевым и Гусевым: "О, наш человек едет в команду", – сказал Милевский в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, македонский защитник перебрался в Динамо из Херенвена в 2010 году, однако в 2012-м перешел в аренду в английский Вест Бромвич. Попов окончательно покинул киевский клуб в 2014 году.

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