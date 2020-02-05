Алієв закінчить тренерські курси через 20 років, – колишній легіонер Динамо не впевнений у перспективах товариша

Македонець Горан Попов оцінив тренерський потенціал Олександра Алієва, з яким він грав у київському Динамо.

"Алієв зараз тренер по чому, який курс він закінчує? Є категорії A, B, Pro, Euro Pro. Ліцензія В дозволяє тренувати маленьких діток, з ліцензією А можна стати першим тренером в Україні, а з Pro – всюди.

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Але нехай він вчиться. Я думаю, що він закінчить це все через 20 років. Алієве, братику, ти хороший чувак. Просто трохи... Він буде сваритися зі мною, а потім скаже: "Артемчику Мілевський, дай мені номер Горана, щоб я йому зателефонував". Він такий – хоче бути серйозним трохи", – пожартував Попов у ефірі YouTube-каналу Миля.

До слова, Алієв вже мав незначний досвід роботи головним тренером – з березня по червень 2018 року він очолював аматорський ФК Хмельницький.

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