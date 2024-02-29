“На 7-й день Михалыч (Игорь Суркис – прим.) заплатил за лечение Милевского. Этот х***о Сереженька приезжает к главврачу и просит бумаги, за что было заплачено. Он не имеет никакого отношения к Михалычу – Михалыч этого п****а даже не знает.

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Х***о угрожал главврачу и просил бумаги. "Я работаю в Динамо, я разговаривал с Михаличем", – это все вранье, он чистый мошенник. Не понимаю, как Артем повелся на это, но это его жизнь. Потом этот прейскурант вылез, видел фотки – кто-то вытащил его у главврача.

Была встреча у меня с этим Сереженькой. Не мог найти телефон, набрал Милевского, сказал, что мне надо встречу. Я с Милевским не общался уже, но понимал, что он там будет. Но когда я приехал, этот х*р опять достал телефон и начал меня снимать. Говорю: "Х**и ты снимаешь, убери телефон свой". В этом же ресторане этот Сереженька и получил п******й, лично получил по харе за свой плохой язык и за вранье. Думаю, Милевский меня смотрит и подумает, с кем он общается и живет", – сказал Алиев во время эфира в своем Instagram.

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