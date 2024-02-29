"На 7-й день Міхалич (Ігор Суркіс – прим.) заплатив за лікування Мілевського. Цей х***о Серьоженька приїжджає до головлікаря і просить папери, за що було заплочено. Він не має жодного відношення до Міхалича – Міхалич цього п****а навіть не знає.

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Х***о погрожував головлікарю і просив папери. "Я працюю в Динамо, я розмовляв з Міхаличем", – це все брехня, він чистий шахрай. Не розумію, як Артем повівся на це, але це його життя. Потім цей прейскурант виліз, бачив фотки – хтось витягнув його у головлікаря.

Була зустріч у мене з цим Серьоженькою. Не міг знайти телефон, набрав Мілевського, сказав, що мені треба зустріч. Я з Мілевським не спілкувався вже, але розумів, що він там буде. Але коли я приїхав, цей х*р знову дістав телефон і почав мене знімати. Кажу: "Х**і ти знімаєш, прибери телефон свій". В цьому ж ресторані цей Серьоженька і отримав п******в, особисто отримав по харі за свій поганий язик і за брехню. Думаю, Мілевський мене дивиться і подумає, з ким він спілкується і живе", – сказав Алієв під час ефіру в своєму Instagram.

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