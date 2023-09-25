"Хочу большое спасибо сказать Ярику Ракицкому. Он много помогает. Все, что я просил для пацанов – никогда не слышал от него слова "нет".

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Я и не наглею никогда. Попросил беспилотники – он мне все сделал, попросил форму для пацанов – есть. Попросил еще что-то – он всегда все сделает, всегда с радостью откликнется и поможет.

Я никогда не обманываю, всегда делаю ему отчет. Он говорит, что не надо, но я так не могу", – сказал Алиев в интервью YouTube-каналу Ксенії Больбот.

Напомним, Александр – этнический русский, который родился в Хабаровске. После начала полномасштабного вторжения оккупантов он резко осудил своих бывших соотечественников и вступил в ряды ВСУ. Ракицкий подвергся осуждению за свои выступления в Зените, однако вовремя прекратил сотрудничество с питерским клубом и после возвращения в Шахтер сумел реабилитироваться в глазах болельщиков.

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