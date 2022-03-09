"Я скажу этому ишаку, он им действительно является, этот Роман Широков, который поддерживает своего президента, который делает "спецоперацию". Если бы эта падла была здесь, а не сидела там... Ходит по ресторанам, ездит спокойно на машине, ходит, где люди улыбаются.

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Увидел бы, что здесь происходит, что с нашими детьми, с нашими девушками, женами, матерями, как простых людей убивают. Думаю, у этой падлы, бля*ь, схватилось бы что-то в душе – и его сердце вылетело бы.

Ну ничего, жизнь она такая, она круглая. Думаю, что вскоре эту падлу где-нибудь увижу, с ним сам разберусь, потому что я ненавижу таких людей, которые сидят и говорят. Я понимаю, что по телевизору в России они видят совсем другое, а у нас здесь происходит просто полный ад", – рассказал Алиев в интервью Денисов Time .