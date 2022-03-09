"Я скажу цьому ішаку, він ним насправді є, цей Роман Широков, який підтримує свого президента, що проводить "спецоперацію". Якби ця падла була тут, а не сиділа там... Ходить ресторанами, їздить спокійно машиною, ходить, де люди усміхаються.

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Побачив би, що тут діється, що з нашими дітьми, з нашими дівчатами, дружинами, матерями, як звичайних людей вбивають. Думаю, у цієї падли, бля*ь, схопилося б щось у душі – і його серце вилетіло б.

Ну нічого, життя воно таке, воно кругле. Думаю, що незабаром цю падлу десь побачу, з ним сам розберуся, бо я ненавиджу таких людей, які сидять і говорять. Я розумію, що по телевізору в Росії вони бачать зовсім інше, а у нас тут відбувається просто повне пекло", – розповів Алієв в інтерв'ю Денисов Time.

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