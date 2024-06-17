Лукаку мог забить уже на третьей минуте, но после сольного прохода Доку пробил в Дубравку. Словаки неожиданно повели в счете на 7-й минуте – Шранц избежал офсайда и добил мяч в сетку после сейва голкипера.

Словакия и VAR шокировали Бельгию в группе Украины на Евро-2024 – ужасный Лукаку, Доку нафинтил на гол в свои ворота

Бельгия могла и победить, но голы Лукаку были отменены. Сначала Ромелу фактически занес мяч в ворота, но находился в очевидном офсайде, а под конец игры форвард Ромы забил будто по правилам, но Опенда в моменте перед этим подыграл себе рукой. Поэтому 0:1 – день сенсаций в группе E продолжился.