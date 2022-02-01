"У меня до сих пор есть российский паспорт, но я гражданин Украины (Алиев родился в Хабаровске – прим.). Конфликт между Россией и Украиной на меня не повлиял. Мне очень жаль тех людей, которые погибли. Я никогда в политику не лез, потому что я в ней не разбираюсь. У меня живут родители в России, я там родился, это навсегда останется со мной.

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Я никогда не приветствовал, что политика лезет в спорт. В России политика не лезет в спорт, почему у нас лезет? У нас нет никакого вида спорта вообще. Футбол убили полностью. Динамо и Шахтер выходят в Европу – что мы там показываем? Ни одного гола за 4 игры в ЛЧ – это позор.

Политики, занимайтесь своим делом, зачем вы убиваете спорт? Вот чем они занимаются, дерутся там? Я смотрю на этого Киву, или как его, то смеюсь просто. Здесь плакать нужно.

Россия или Украина? Украина – это мой дом, я здесь живу 21 год, здесь родились мои дети, я играл за сборную, пел Гимн Украины, держал руку на сердце. Да, были определенные предложения из России, но я остался здесь. Если бы я был миллионером, поехал бы в Москву, пожил немного, покайфовал, но там нужно очень много денег. Что мне там делать, чем заниматься? У меня все здесь – друзья, дети, все здесь", – рассказал Алиев в интервью Дмитрию Гордону.

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