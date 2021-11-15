"Мы приезжаем: два дня выходных, тринадцать на сборах. Понятно, что Киев, посидели, два дня пролетел и пора ехать на тренировку. Приезжаем на базу, Газзаев говорит: "Милевский, поднимись!". Думаю, какой-то "залет".

Милевский выделил тренера Динамо, который произвел на него наибольшее впечатление

В конце концов вызывает Георгиевич, а он все время курил сигару, накурил в номере. Мы поздоровались и он такой: "Слушай, решил сделать тебя капитаном". Я про себя: "Фух, спасибо, можно идти?". Потом каждый день меня вызывал к себе", – рассказал Милевский в программе Коммент.шоу.

Напомним, Артем объявил о завершении карьеры 23 сентября 2021 года, записав трогательный видеоролик на своем YouTube-канале. Скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах, а последним клубом Милевского был Минай.

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