Алиев: 2018-й год сборной Украины можно занести в актив, команда играет в современный футбол

Экс-хавбек "сине-желтых" Александр Алиев поделился впечатлениями от игры сборной Украины и оценил вероятность применения ротации в матчах против Словакии и Турции.

"Конечно, кроме Андрея Шевченко точно никто не знает, сколько новичков из вызванных ребят может дебютировать в национальной сборной. Думаю, болельщикам будет интересно увидеть в действии этих ребят, чтобы оценить, за какие качества они получили приглашение в национальную сборную.

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У Шевченко квалифицированный тренерский штаб, они следят за всеми игроками, поэтому, если эти игроки получили вызов в сборную, значит, они его заслужили. Теперь посмотрим на них в игре за сборную.

Сборная Украины уже решила свои турнирные задачи в Лиге наций, поэтому нескольких новичков мы наверняка увидим, причем, мне кажется, уже в игре с командой Словакии.

На мой взгляд, 2018-й год сборной можно занести в актив. Команда играет в современный футбол. Европейский взгляд. Думаю, не только мне, но и болельщикам понравилась игра сборной в Лиге наций. При этом команда показала не только хороший футбол, но и добилась результата", – передает слова Алиева Команда№1.

Напомним, ближайший матч подопечные Шевченко сыграют в Лиге наций против Словакии. Поединок состоится 16 ноября, начало – в 21.45.

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