Сборная Украины прибыла в Словакию на матч Лиги наций / ФФУ

Игроки и тренерский штаб сборной Украины прибыли в Братиславу на матч Лиги наций против Cловакии.

Самолет с игроками и тренерским штабом сборной Украины приземлился в столице Словакии Братиславе. По прибытии в Братиславу сборная автобусом преодолеет 50 километров до Трнавы, где разместится в гостинице.

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Напомним, в Словакию на матч Лиги наций отправилось 23 футболиста. Игра между национальными командами Словакии и Украины состоится 16 ноября, начало в 21:45.

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Сегодня вечером сборная Украины проведет тренировку на стадионе, где состоится игра. Начало занятия запланировано на 19:00. В 18:30 Андрей Шевченко и один из игроков проведет предматчевую пресс-конференцию.