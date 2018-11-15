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Алієв: 2018-й рік збірній України можна занести в актив, команда грає в сучасний футбол

18:10 1064 Читать на русском
Алієв: 2018-й рік збірній України можна занести в актив, команда грає в сучасний футбол
Андрій Шевченко / Фото ФФУ

Екс-хавбек "синьо-жовтих" Олександр Алієв поділився враженнями від гри збірної України та оцінив ймовірність застосування ротації у матчах проти Словаччини і Туреччини.

"Звичайно, крім Андрія Шевченка точно ніхто не знає, скільки новачків з викликаних хлопців може дебютувати в національній збірній. Думаю, уболівальникам буде цікаво побачити в дії цих хлопців, щоб оцінити, за які якості вони отримали запрошення в національну збірну.

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У Шевченка кваліфікований тренерський штаб, вони стежать за всіма гравцями, тому, якщо ці гравці отримали виклик до збірної, значить, вони його заслужили. Тепер подивимося на них в грі за збірну.

Збірна України вже вирішила свої турнірні завдання в Лізі націй, тому кількох новачків ми напевно побачимо, причому, мені здається, вже в грі з командою Словаччини.

На мій погляд, 2018-й рік збірній можна занести в актив. Команда грає в сучасний футбол. Європейський погляд. Думаю, не тільки мені, але і вболівальникам сподобалася гра збірної в Лізі націй. При цьому команда показала не тільки хороший футбол, а й домоглася результату", – передає слова Алієва Команда№1.

Нагадаємо, найближчий матч підопічні Шевченка зіграють у Лізі націй проти Словаччини. Поєдинок відбудеться 16 листопада, початок – о 21.45.

Збірна України прибула у Словаччину на матч Ліги націй

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
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Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Олександр Алієв Олександр Алієв
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