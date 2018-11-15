Трое украинцев попали в топ-100 лучших игроков Лиги Европы

Виктор Цыганков, Виталий Миколенко и Руслан Малиновский удачно выступают в Лиге Европы.

После 4 туров Лиги Европы трое украинских футболистов находятся в топ-100 среди лучших игроков второго по престижности клубного турнира Европы.

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Среди них два игрока Динамо: Виктор Цыганков и Виталий Миколенко. Первый занимает пятнадцатое место рейтинга, второй – пятьдесят седьмое, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Также в списке топ-100 лучших футболистов Лиги Европы есть украинский хавбек Генка Руслан Малиновский. Полузащитник находится на сорок пятой строчке.

Заметим, что во внимание берутся игроки, выступающие в Лиге Европы, но оцениваются также их выступления в национальных чемпионатах.