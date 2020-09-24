"Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным. Надеюсь, что их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу.

Полузащитник Динамо продолжит карьеру в чемпионате России

Кроме того, еду играть на своей позиции, опорным полузащитником. Хотя не исключено, что при возможности, если у кого-то будет травма, могу сыграть центрального защитника. Две позиции могу закрывать. В основном, в Уфе рассчитывают на меня, как на опорника.

Почему не закрепился в Динамо? Получилось так, что я на третий день сборов получил травму и месяц не тренировался, не играл. Мирча Луческу не мог посмотреть на меня в официальных матчах. После травмы я успел сыграть лишь двусторонку против дубля и минут 30 с Колосом. Неудачно сложились обстоятельства... Аренда – это хороший вариант, чтобы получать стабильно игровое время.

Луческу сказал, что будет следить за мной, и я очень на это надеюсь. Перед отъездом я поблагодарил за проведенную работу под его руководством. Пожелали друг другу удачи", – цитирует Алибекова официальный сайт Динамо.

Напомним, полузащитник Динамо накануне перешел в годичную аренду в Уфу и до конца текущего сезона будет выступать в чемпионате России.

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