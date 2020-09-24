"Я родом із Дагестану, усі мої рідні там живуть, тому я вибрав цей варіант продовження кар'єри. Перш за все, це вибір за сімейними обставинами, хочу бути ближче до своїх рідних. Сподіваюся, що їх підтримка допоможе мені прогресувати та рости, як професіоналу.

Півзахисник Динамо продовжить кар'єру в чемпіонаті Росії

Окрім того, їду грати на своїй позиції, опорним півзахисником. Хоча не виключено, що при можливості, якщо у когось буде травма, можу зіграти центрального захисника. Дві позиції можу закривати. В основному, в Уфі розраховують на мене, як на опорника.

Чому не закріпився в Динамо? Вийшло так, що я на третій день зборів отримав травму і місяць не тренувався, не грав. Мірча Луческу не міг подивитися на мене в офіційних матчах. Після травми я встиг зіграти лише двосторонку проти дубля і хвилин 30 із Колосом. Невдало склалися обставини... Оренда – це хороший варіант, аби отримувати стабільно ігровий час.

Луческу сказав, що буде стежити за мною, і я дуже на це сподіваюся. Перед від'їздом я подякував за проведену роботу під його керівництвом. Побажали один одному удачі", – цитує Алібекова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, півзахисник Динамо напередодні перейшов у річну оренду в Уфу і до кінця поточного сезону виступатиме у чемпіонаті Росії.

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