Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков следующий сезон проведет в Уфе, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook агент Александр Карпов.

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22-летний игрок, который прошел сборы с киевской командой и даже был заявлен на текущий сезон УПЛ, не впечатлил тренерский штаб "бело-синих". Ранее в СМИ фигурировали слухи о возвращении футболиста в Чехию, однако Ахмед решил продолжить карьеру в соседнем чемпионате. За российскую команду он будет выступать в течение сезона на правах аренды.

Напомним, Алибеков – воспитанник запорожского футбола. В Динамо перешел в 2016 году и провел за основную команду 6 матчей. Дебютировал в УПЛ поединком против Ворсклы 18 марта 2018-го, выйдя на замену вместо Дениса Гармаша. Прошлый сезон провел на правах аренды за Слован Либерец, сыграв за чешский клуб в 16 матчах и забив три гола. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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