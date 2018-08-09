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Алексис Санчес: Фред меня приятно поразил в первой игре

18:27 83 Читати українською
Алексис Санчес: Фред меня приятно поразил в первой игре
Алексис Санчес / соцсети

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес прокомментировал кадровую ситуацию в своей команде.

"Я бы хотел, чтобы Манчестер Юнайтед подписал больше игроков мирового класса. Но это решение клуба.

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Это правда, что Фред меня приятно поразил в своем первом матче.

Сегодня я чувствую себя более комфортно, я спокоен. Мои партнеры по команде должны быть сосредоточены. Я тоже, ведь я завишу от них. Если с ними все в порядке, со мной тоже", – сказал Санчес ESPN Brasil.

Этим летом "манкунианцы" подписали экс-хавбека Шахтера Фреда и защитника Диогу Далота. Также с клубом связывают Харри Магуайра и Йерри Мину.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фред Фред Алексис Санчес Алексис Санчес
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