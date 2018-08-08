Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пиво

Англійська Прем'єр-Ліга вже через декілька днів прикує до себе увагу мільйонів фанів по всьому світу. "Футбол 24" розповідає, як змінився турнір від моменту свого заснування у 1992 році.

9 команд-засновниць у сезоні 2018/19

Перша серйозна відмінність між АПЛ 1992/93 та нинішнім розіграшем – кількість команд. У дебютному сезоні елітний дивізіон чемпіонату Англії представляли 22 клуби, а зараз – 20. Лише 9 команд-засновниць зіграють у сезоні 2018/19: Арсенал, Челсі, Крістал Пелас, Евертон, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Манчестер Сіті та Саутгемптон.

Зворотній відлік в АПЛ: топ-5 гравців, які можуть підірвати ринок та нестерпні 72 години для Луніна

Астон Вілла, Блекберн, Іпсвіч, Лідс Мідлсбро, Норвіч, Ноттінгем, КПР, Шеффілд Юнайтед та Шеффілд Венсдей – команди, що також брали участь у першому сезоні АПЛ, зараз представляють Чемпіоншип. Ковентрі скотився у 3-й дивізіон, Олдхем – у 4-й, а Вімблдон, ще один клуб-засновник, взагалі припинив існування.

13 легіонерів у 1 турі сезону 1992/93

В останні роки АПЛ охопила масштабна глобалізація, тому зараз складно повірити, що у першому турі дебютного сезону взяли участь лише 13 гравців, які не представляли Велику Британію та Ірландію: Йон Єнсен (Арсенал, Данія), Андерс Лімпар (Швеція, Арсенал), Ерік Кантона (Лідс, Франція), Ганс Сегерс (Нідерланди, Вімблдон), Халле Гуннар (Норвегія, Олдхем), Роберт Варжиха (Польща, Евертон), Роланд Нільссон (Швеція, Шеффілд Венсдей), Петер Шмейхель (Данія, Манчестер Юнайтед), Андрій Канчельскіс (Росія, Манчестер Юнайтед), Крейг Форрест (Іпсвіч, Канада), Ронні Розенталь (Ліверпуль, Ізраїль), Ян Стейскал (Чехія, КПР), Міхел Вонк (Нідерланди, Ман Сіті).

Через 26 років ситуація кардинально змінилась. За два дні до закриття трансферного вікна в АПЛ вже налічується 356 (!) легіонерів. Серед іноземних футболістів домінують французи (33) та іспанці (32).

Усі доморощені тренери

Сезон АПЛ 1992/93 стартував без жодного наставника-легіонера. Усі керманичі версії 1.0 представляли Сполучене Королівство. Перед стартом сезону 2018/19 доморощених британських наставників залишилось лише четверо і це – найгірший показник серед топ-чемпіонатів Європи. Серед іноземних фахівців у АПЛ домінують іспанці: Унаї Емері (Арсенал), Рафа Бенітес (Челсі), Хосеп Гвардіола (Ман Сіті), та Хаві Грасія (Вотфорд). У спину їм дихають сусіди-португальці: Жозе Моурінью (МЮ), Нуну Ешпіріту Санту (Вулверхемптон) та Марку Сілва (Евертон). Одним тренером представлені: Аргентина (Маурісіо Почеттіно, Тоттенхем), Чилі (Мануель Пеллегріні, Вест Хем), Франція (Клод Пюель, Лестер), Німеччина (Юрген Клопп, Ліверпуль), Італія (Мауріціо Саррі, Челсі), Сербія (Славіша Йокановіч, Фулхем), США (Давід Вагнер, Хаддерсфілд).

Жодного іноземного власника

Аналогічна ситуація, як і з наставниками команд. На старті сезону 1992/93 власниками усіх клубів АПЛ були британці. Натомість, зараз лише 5 клубів можуть пишатись національним господарем: Брайтон, Бернлі, Хаддерсфілд, Ньюкасл та Тоттенхем.

Вулверхемптон і Саутгемптон перебувають у руках китайців, а МЮ та Ліверпуль належать американцям. Головним акціонером Евертона є іранець, Вотфорда – італієць, Кардіффа – малазієць, Фулхема – пакістанець, Борнмута та Челсі – росіянин, Арсенала – американець.

Телевізійний "бум"

Sky заплатила 257 мільйонів євро за право показу АПЛ між 1992 та 1997 роками. Крім цього, трохи менше 2 млн передплатників могли подивитись лише 60 матчів за сезон. Все це – крихти порівняно 6 млрд 900 млн євро, які Sky та BT виклали за трансляції АПЛ у період з 2016 по 2019 роки.

Нинішня кількість абонентів Sky (22 млн) – також зовсім інший рівень. Зрештою, як і кількість показаних за сезон матчів – 168.

Від реклами пива до букмекерських контор

З 1992 року в АПЛ кардинально змінились спонсори. У дебютному сезоні турнір переживав "бум" електронної індустрії. JVC спонсорував Арсенал, NEC – Евертон, Sharp – Манчестер Юнайтед... Таких компаній було близько 8-ми. У той період також домінували пивоварні: Ліверпуль (Carlsberg), Тоттенхем (Holsten), Шеффілд Юнайтед (Laver), Блекберн (McEwan's Lager), Ноттінгем Форест (Shipstones)...

Сьогодні ж клуби АПЛ роблять ставку на рекламні угоди з букмекерськими конторами. Аж 9 команд елітного дивізіону використовують їх в якості головних спонсорів: Борнмут (M88), Бернлі (LaBa360), Крістал Пелас (ManBetX), Евертон (ManBetX), Фулхем (Dafabet), Хаддерсфілд (OPE Sports), Ньюкасл (Fun88), Вест Хем (Betway) та Вулверхемптон (W88).

Від Ліверпуль – МЮ – 18:7 до МЮ – Ліверпуль – 20:18

В англійській еліті, починаючи з сезону 1992/93, кардинально змінилась розстановка сил. Якщо перед створенням АПЛ Ліверпуль мав у своєму доробку на 11 чемпіонств більше, ніж Манчестер Юнайтед, то зараз "червоні дияволи" не лише скоротили відставання, але й випередили найбільш принципового суперника. З моменту заснування АПЛ "червоні" жодного разу не святкували чемпіонство, тоді як манкуніанці тріумфували аж 13 разів. Хто стане новим володарем омріяного трофею, дізнаємось вже незабаром. АПЛ повертається...